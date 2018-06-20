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Лесная фея

21.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Лесная фея

В недавнем прошлом лесник. Немного чокеровщик, трелевщик, мастер леса, лесоруб… Сегодня помощник лесничего. Как вам такой профессиональный портрет молодой представительницы слабого пола? Скажете, выдумка? Отнюдь. Девушка двадцати восьми лет с подобным послужным списком живет в Бровске. Работает в Язвинском лесничестве ГПУ Национальный парк «Беловежская пуща». А зовут ее Анна Будник.

 

 

 

Родилась Аня в деревне Юбилейной. Но скоро сменила постоянное место жительства. Была еще младенцем, когда ее родители переехали в Бровск. Эту деревеньку, окруженную беловежским лесом, и считает своей малой родиной.


Чтобы любить лес, – рассуждает она, – нужно иметь к этому внутреннюю предрасположенность. А если еще и вырасти в тесном соседстве с ним, то он тебя уже не отпустит.


Все дороги, которыми хаживала Аня в своей жизни, вели через лес. В прямом смысле. Вышла со двора – и шагнула в зеленый шатер, который плотно подступает к родительскому дому. Грибы, ягоды, прогулки… С мамой, папой, сестрами, братом, самостоятельно. А если не Аня в лес, то он к ней. В виде тех же ежат, которые были частыми гостями во дворе. А в одно время, вспоминается, и юная лисичка поводилась к ним ходить. У нее завязалась своего рода дружба с деревенским рыжим котом. Может, окрас шерсти и сдружил животных. Каждый день встречались в определенном месте. Сядут на обочине дороги и сидят. Гонишь – не уходит. Просто чудо! Так в ненавязчивой гармонии с природой и протекали Анины детские годы. Завязывались крепкие узелки их прочной связи.


Не изменяя своим симпатиям, Аня и работать пошла в лесное хозяйство, окончив Полоцкий государственный лесной техникум. В Язвинском лесничестве с 2010 года. Начинала лесником. Пожалуй, вторую столь молодую особу в столь мужской должности в пуще нельзя было найти. А Аня справлялась. Для этого у нее были старшие наставники, среди которых девушка в первую очередь называет лесничего Александра Васильевича Литвиновича и бухгалтера Марию Митрофановну Борель. Помогали и важные личностные качества: любовь к природе и чувство ответственности за нее, принципиальность и смелость, без которой невозможен поход в лес, легкость на подъем, выносливость, готовность к физическим нагрузкам и ручному труду, талант и умение хорошо ориентироваться на местности. Аня терпеливо проходила большие расстояния, с удовольствием подкармливала диких животных на кормушках, старательно подсчитывала их поголовье. Сначала, признается, находиться на подкормочных площадках было страшновато, а потом привыкла и спокойно выполняла свою работу.


Идешь, по ведру постучишь, – рассказывает, – и потихоньку сбегаются кабаны. Дадут тебе возможность высыпать корм, а потом, осторожничая, уплетают за обе щеки.


Все у Ани получается. И главное, что ей в этом способствует, – неподдельный, живой интерес ко всему. «В жизни разное может пригодиться, – считает девушка, – поэтому пробовать и уметь надо многое». Ведомая этим жизненным принципом, Аня побывала в роли чокеровщика на лесосеке (специальным приспособлением (чокером) подцепляла к трактору срубленные деревья-хлысты), садилась за руль трелевочного трактора, доставляя поваленные вальщиками леса деревья от места валки до места складирования. Выполняла и обязанности мастера леса, ловко принимая и отпуская древесину, осуществляя должный контроль за работниками (согласитесь, что хрупкой особе женского пола не так-то просто справляться с мужским коллективом). Брала в руки бензопилу. Обожает четырехколесную технику, поэтому не преминула вникнуть и в тонкости механики. Сейчас то, что находится под капотом, для нее далеко не темный лес.


С апреля 2012-го Аня трудится помощником лесничего. По-прежнему во все вникает, по-прежнему в курсе всех дел. Лес не дает расслабиться. Разве что зимой. Немножко. А вот с весны по осень сидеть и скучать некогда. Что занимает сейчас Анино время? Развешивание ловушек на короеда (на территории Язвинского лесничества их установлено 45), подсчет вредителя каждые 10 дней, проведение лесопатологического обследования. Его цель – сбор и анализ информации о буреломах, сухостое, загрязнениях, выявление очагов повреждения лесного массива вредными организмами и болезнями. Это занятие Ане тоже интересно.


Вот такую неутомимую и горящую работой особу можно встретить в беловежском лесу. Она, словно лесная фея, следит за тем, чтобы все там было гармонично, чтобы во взаимоотношениях человека с природой было полное взаимопонимание. Легко и грациозно несет возложенные на ее хрупкие плечи обязанности по охране и защите леса, его разумному использованию. И жить другой жизнью, где нет знакомых лесных кварталов, было бы для нее пустынно. Что говорить! Еще не уйдя в отпуск, загрустила и стала скучать по привычным рабочим будням…

 

Наталья ТУРКО.

Фото автора.

 
 
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В недавнем прошлом лесник. Немного чокеровщик, трелевщик, мастер леса, лесоруб… Сегодня помощник лесничего. Как вам такой профессиональный портрет молодой...
 
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