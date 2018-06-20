В Дзержинске построят торговый центр на 3000 квадратных метров

В Дзержинске до 2019 года построят торговый центр на 3000 квадратных метров.

Чего не хватает в Дзержинске? Что бы вы там не подумали, правильный ответ – еще одного торгового центра. И ООО «Сервисный центр Веста», похоже, этот пробел в скором времени заполнит.

На портале «Недвижимость Беларуси» опубликовано объявление , согласно которому «Веста» приглашает принять участие в строительстве торгового центра в Дзержинске на 3000 квадратных метров. Организация готова рассмотреть любые предложения и формы сотрудничества: долевое строительство с дальнейшей совместной эксплуатацией объекта, аренду торгового центра после ввода здания в эксплуатацию и прочее.

Начало строительства запланировано на июнь этого года, а сроки сдачи, обозначенные в объявлении, свидетельствуют о том, что в эксплуатацию здание планируют ввести чуть больше, чем через год – в июле-августе 2019-го.

Что ж, для тех, кто заинтересован в сотрудничестве, оставим контакты.

Телефон: +375 (44) 575-76-16.

Электронная почта: okwesta@tut.by.

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