В Дзержинске построят торговый центр на 3000 квадратных метров

В Дзержинске до 2019 года построят торговый центр на 3000 квадратных метров.
Чего не хватает в Дзержинске? Что бы вы там не подумали, правильный ответ – еще одного торгового центра. И ООО «Сервисный центр Веста», похоже, этот пробел в скором времени заполнит.
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Начало строительства запланировано на июнь этого года, а сроки сдачи, обозначенные в объявлении, свидетельствуют о том, что в эксплуатацию здание планируют ввести чуть больше, чем через год – в июле-августе 2019-го.
Что ж, для тех, кто заинтересован в сотрудничестве, оставим контакты.
Телефон: +375 (44) 575-76-16.
Электронная почта: okwesta@tut.by.
Ну, а жителей Дзержинщины призываем писать свои комментарии по данному поводу в нашей