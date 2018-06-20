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Цены как дома: cвязь в государствах «Восточного партнёрства» будет одинаковой
Страны к концу 2020 года подпишут соглашение по гармонизации тарифов на роуминг. Такая договорённость достигнута сегодня в Минске во время очередного раунда неформальных министерских диалогов «Восточного партнёрства».
Сейчас Евросоюз рассматривает возможность снижения тарифов для стран Восточного партнёрства. Эта инициатива появилась после полной отмены роуминга между странами ЕС.
В центре внимания неформального диалога стран-участниц Восточного партнёрства – гармоничное и единое развитие цифрового общества в государствах интеграции. Для Беларуси из-за месторасположения здесь актуальны электронная торговля, логистика и транспортные коридоры. Для стран Восточного партнёрства – вопросы развития связи и кибербезопасности.
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Страны к концу 2020 года подпишут соглашение по гармонизации тарифов на роуминг.
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