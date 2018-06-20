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Спортивный гламур: футбольные мячи с кристаллами Swarovski выпускают в Саранске
Сувениры начала производить местная фабрика после новости о том, что четыре матча турнира пройдут в столице Мордовии.
Один такой мяч украшен почти 10 тысячами кристаллами. Отдать за него придётся две тысячи долларов. Но, несмотря на цену, сувениры уже стали хитами среди состоятельных поклонников футбола.
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Сувениры начала производить местная фабрика после новости о том, что четыре матча турнира пройдут в столице Мордовии.
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