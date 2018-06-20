Белорусские экологи перенимают опыт в Польше

Белорусская рабочая группа специалистов в области экологии посетила крупнейшее предприятие по переработке отработанных аккумуляторов BATERPOL SA, в г. Катовице, Республика Польша. Цель поездки – изучить европейский опыт работы по обращению с отходами, образующимися в технологическом процессе, для дальнейшего внедрения успешных технологических решений на аналогичных предприятиях Беларуси.



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Фото - Белорусская делегация с рабочим визитом на заводе BATERPOL SA, в г.Катовице, Республика Польша

В состав рабочей группы вошли: Шахэмиров А.Р., заместитель директора по государственной экологической экспертизе Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации Минприроды Республики Беларусь, а также Внучко Д.Г, заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Белинвестторг-Сплав» и Маргунова И.М., начальник отдела по охране труда и окружающей среды ООО «Белинвестторг-Сплав».

Польский завод по переработке отработанных аккумуляторных батарей BATERPOL SA был выбран не случайно. Технологические решения крупнейшего переработчика отработанных аккумуляторов тесно переплетаются с аналогичным процессом на ООО «Белинвестторг-Сплав» в г. Белоозерске.

Белорусскую рабочую группу при посещении завода BATERPOL SA интересовало, каким образом осуществляется обращение с отходами, какие меры экологической безопасности предусмотрены на предприятии и каким образом государство регулирует обращение с отходами. Таже было отмечено, что в Республике Польша развитие производств и освоение новых технологий, для безопасного обращения с отходами, стимулируется через различные механизмы, в том числе через предоставление специальных субсидий и грантов (пример: стеклование изгари).

При посещении завода рабочая группа подчеркнула, что белорусское законодательство в сфере природоохранной деятельности и в соблюдении экологических норм гораздо жестче и требовательнее.

Напомним, рабочая группа была создана для выработки механизмов эффективного и безопасного обращения с отходами предприятий по переработке отработанных аккумуляторов на территории Республики Беларусь в мае 2018 года по инициативе ООО «Белинвестторг-Сплав».