Предложения по повышению пенсионного возраста для женщин сейчас не прорабатываются – Минтруда

Министерство труда и социальной защиты Беларуси пока не прорабатывает новые предложения о повышении пенсионного возраста для женщин после 2022 года.

"Предложения по данным вопросам в настоящее время не прорабатываются", - сказал замминистра Валерий Ковальков в ходе онлайн-конференции в четверг.

По его словам, не обсуждается сейчас также тема изменения порядка выплат работающим пенсионерам.

Как сообщалось, указом президента Беларуси с 1 января 2017 года предусматривается ежегодное поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет у мужчин и 58 лет - у женщин. Соразмерно общегражданскому будет и постепенное повышение предельного возраста нахождения на военной службе военнослужащих.

Поэтапное повышение пенсионного возраста закончится, когда во второй половине 2022 года на пенсию выйдут мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года, и женщины, родившиеся во второй половине 1964 года.

Ранее в ряде белорусских СМИ появились публикации о том, что повышение пенсионного возраста для женщин может продолжиться после 2022 года - срока завершения пенсионной реформы.