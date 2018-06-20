Баку и Минск договорились о продолжении взаимной поддержки на международных площадках

Главы МИД Азербайджана и Беларуси Эльмар Мамедъяров и Владимир Макей на встрече в Минске обсудили вопросы международной и региональной повестки дня.

"Э.Мамедъяров в Минске провел встречу с В.Макеем. Министры отметили успешное развитие двусторонних отношений и наличие диалога на высшем уровне", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Главы МИД также подчеркнули приверженность взаимной поддержке в различных международных организациях.

"Министры обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня", - подчеркивается в сообщении.