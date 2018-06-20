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Баку и Минск договорились о продолжении взаимной поддержки на международных площадках
Главы МИД Азербайджана и Беларуси Эльмар Мамедъяров и Владимир Макей на встрече в Минске обсудили вопросы международной и региональной повестки дня.
"Э.Мамедъяров в Минске провел встречу с В.Макеем. Министры отметили успешное развитие двусторонних отношений и наличие диалога на высшем уровне", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
Главы МИД также подчеркнули приверженность взаимной поддержке в различных международных организациях.
"Министры обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня", - подчеркивается в сообщении.
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Главы МИД Азербайджана и Беларуси Эльмар Мамедъяров и Владимир Макей на встрече в Минске обсудили вопросы международной и региональной повестки дня....
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