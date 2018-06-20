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Дело руководителей профсоюза РЭП передано в суд – Генпрокуратура

21.06.2018 15:45 — Разное | Интерфакс  
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Прокуратура города Минска изучила и направила в суд для рассмотрения уголовное дело по обвинению председателя и главного бухгалтера общественного объединения "Белорусский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности" (профсоюз РЭП) Геннадия Федынича и Игоря Комлика  в уклонении от уплаты налогов, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

"Как установлено, обвиняемые в период с января 2011 года по декабрь 2011 года без разрешения Национального банка Республики Беларусь организовали открытие счета профсоюза в одном из банков Литовской Республики в иностранной валюте. После чего в том же году обеспечили снятие наличных денежных средств, поступивших от нерезидентов Республики Беларусь, и их перемещение в страну. Для этого они прибегли к помощи лиц, неосведомленных о преступном характере таких действий", - отметили в Генпрокуратуре.

Там также заявили,  что  возглавляемое обвиняемыми общественное объединение с января 2011 года по март 2012 года получило доход в иностранной валюте в эквиваленте более Br95 тыс. "При этом должностные лица не отразили поступление денег в регистрах бухгалтерского учета профсоюза, не зарегистрировали их в качестве иностранной безвозмездной помощи", - добавили в пресс-службе.

"В последующем председатель и главный бухгалтер профсоюза умышленно не представили в установленный срок налоговую декларацию в территориальную инспекцию Министерства по налогам и сборам. Это повлекло причинение ущерба в особо крупном размере в виде неуплаты профсоюзом налога на прибыль за 2011 год в сумме Br22  тыс. 867", - проинформировали в ведомстве.

"После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности должностных лиц общественного объединения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий", - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось, И.Комлика и Г.Федынича задержали в августе 2017 года, им предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов по ч.2 ст.243 УК Беларуси. Ответственность по данной статье предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Оба профсоюзных активиста находятся под подпиской о невыезде.

Задержания Г.Федынича и И.Комлика было расценено демократическим сообществом Беларуси как направленные на подрыв деятельности независимого профсоюзного движения в стране. Главы двух международных профсоюзных структур - Глобального союза IndustriALL и Международной конфедерации профсоюзов (МКП) - обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко с письмом, в котором потребовали прекратить уголовное преследование Г.Федынича и И.Комлика и снять с них "все безосновательные обвинения".

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура города Минска изучила и направила в суд для рассмотрения уголовное дело по обвинению председателя и главного бухгалтера общественного объединения...
 
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