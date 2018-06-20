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Путин и Порошенко обсудили урегулирование в Донбассе и обмен "удерживаемыми лицами" - Кремль

21.06.2018 15:12 — Разное | Интерфакс  
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко обсудили в телефонном разговоре урегулирование в Донбассе и тематику обмена "удерживаемыми лицами", сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"С учетом прошедших в середине июня встречи министров иностранных дел и консультаций помощников лидеров государств "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция) - обсуждены вопросы урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщается, "с российской стороны подтверждена безальтернативность "Комплекса мер" 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы и "нормандской четверки".

"В.Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе, ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов региона украинскими силовиками", - отметили в кремлевской пресс-службе.

Лидеры также обменялись мнениями "по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине".

"Затронута также тематика обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских - в России", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Это уже второй за две недели телефонный разговор президентов России и Украины, которые до этого общались не часто.

9 июня П.Порошенко уже звонил В.Путину. Как сообщила тогда пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора особое внимание было уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Тогда президенты РФ и Украины "договорились о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России".

 
 
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко обсудили в телефонном разговоре урегулирование в Донбассе и тематику обмена "удерживаемыми лицами",...
 
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