​Прогноз погоды на 22 июня

Сильный шторм обрушился накануне сразу на несколько российских регионов. Резкая смена погоды буквально в ближайшие часы ожидается в Украине. По прогнозам синоптиков, наших соседей накроют мощные ливни с градом, будет резкое понижение температуры. У нас сегодня было тепло (до +29°C).

До сих пор непогода обходила нас стороной, но завтра ситуация изменится. На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. Беларусь будет находиться в зоне влияния активного атмосферного фронта. На большей части страны ожидаются грозы и усиление ветра. Довольно прохладно и дождливо будет и в выходные.

В пятницу будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории страны (а днём – по востоку) пройдут кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах – сильные ливни. Ветер будет южный с переходом на западный умеренный, при грозах – шквалистый (до 20 м/с). Ночью ожидается от +10°C до +16°C. Днём воздух прогреется до +22°C. В восточных районах – до +28°C. В столице ожидается +18°C… +22°C. Атмосферное давление днём будет расти.

В выходные будет прохладно и дождливо. Осадки пройдут в большинстве районов, местами – сильные. Ветер – переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +6°C до +14°C. Днём также будет довольно свежо – не больше +19°C. В юго-западных районах прогнозируется на два-три градуса теплее.

И немного метеорекордов.Самым жарким этот день был в 2001 году в Лельчицах (+35°C!). Холоднее всего было 21 июня 81-го. На Брестчине под утро столбики термометров замерли на отметке +2°C. А самые сильные дожди синоптики зафиксировали в 77-ом в Мозыре. Тогда выпало 75 мм осадков или 75 литров воды на квадратный метр.

Кстати, сегодня день летнего солнцестояние. Самый долгий день в году (его продолжительность 17 часов 33 минуты) и, соответственно, самая короткая ночь. А в народном календаре сегодня – Фёдор Летний или Фёдор Колодезник. В старину именно в этот день старались копать колодцы. Гром и молния на Фёдора предвещали плохой сенокос. А вот обильная роса утром была добрым знаком (это означало, что будет хороший урожай).