﻿ ​Прогноз погоды на 22 июня. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​Прогноз погоды на 22 июня

21.06.2018 17:04 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Сильный шторм обрушился накануне сразу на несколько российских регионов. Резкая смена погоды буквально в ближайшие часы ожидается в Украине. По прогнозам синоптиков, наших соседей накроют мощные ливни с градом, будет резкое понижение температуры. У нас сегодня было тепло (до +29°C).

До сих пор непогода обходила нас стороной, но завтра ситуация изменится. На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. Беларусь будет находиться в зоне влияния активного атмосферного фронта. На большей части страны ожидаются грозы и усиление ветра. Довольно прохладно и дождливо будет и в выходные.

В пятницу будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории страны (а днём – по востоку) пройдут кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах – сильные ливни. Ветер будет южный с переходом на западный умеренный, при грозах – шквалистый (до 20 м/с). Ночью ожидается от +10°C до +16°C. Днём воздух прогреется до +22°C. В восточных районах – до +28°C. В столице ожидается +18°C… +22°C. Атмосферное давление днём будет расти.

В выходные будет прохладно и дождливо. Осадки пройдут в большинстве районов, местами – сильные. Ветер – переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +6°C до +14°C. Днём также будет довольно свежо – не больше +19°C. В юго-западных районах прогнозируется на два-три градуса теплее.

И немного метеорекордов.Самым жарким этот день был в 2001 году в Лельчицах (+35°C!). Холоднее всего было 21 июня 81-го. На Брестчине под утро столбики термометров замерли на отметке +2°C. А самые сильные дожди синоптики зафиксировали в 77-ом в Мозыре. Тогда выпало 75 мм осадков или 75 литров воды на квадратный метр.

Кстати, сегодня день летнего солнцестояние. Самый долгий день в году (его продолжительность 17 часов 33 минуты) и, соответственно, самая короткая ночь. А в народном календаре сегодня – Фёдор Летний или Фёдор Колодезник. В старину именно в этот день старались копать колодцы. Гром и молния на Фёдора предвещали плохой сенокос. А вот обильная роса утром была добрым знаком (это означало, что будет хороший урожай).

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу будет облачная с прояснениями погода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусским десятиклассникам добавили шесть уроков труда в неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика