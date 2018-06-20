Глава Intel потерял должность из-за служебного романа

Intel объявила, что CEO компании Брайан Кржанич прекратил работу на своей должности. Его место временно занял финансовый директор Роберт Свон, пишет The Verge.





В ходе внутреннего расследования Intel стало известно о служебном романе, который был у Кржанича, когда он занимал должность CEO. Такого рода поведения прямо запрещено корпоративными стандартами Intel, «которые распространяются на всех менеджеров». В связи с этим Брайан Кржанич написал заявление об уходе с работы.

Представители компании отметили, что мгновенно приняли отставку топ-менеджера, чтобы показать, что «все сотрудники должны уважать ценности Intel и принимать нормы поведения в компании». Совет директоров Intel уже начал поиски замены Кржаничу — как среди работников компании, так и вне её.