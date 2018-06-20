Смартфон вместо ключей. Утверждён стандарт «цифрового ключа» для автомобилей

Некоторые автомобили уже позволяют использовать смартфон в качестве ключа для автомобиля. Однако технология не стандартизирована и сложна для масштабирования. Эти проблемы намерен решить консорциум Car Connectivity, в который входят производители смартфонов и автомобильные бренды, пишет Engadget.





Компании опубликовали стандарт Digital Key 1.0. Он позволяет скачивать виртуальный ключ для доступа к автомобилю, запуска двигателя, а также делиться доступом к авто с другими водителями.

Основной фокус стандарта — безопасность. Производитель авто использует доверенную систему для отправки цифрового ключа, который использует NFC с малым радиусом действия для открытия и запуска авто. Открыть авто из дома не получится, но это не смогут сделать и злоумышленники — для взлома придётся подойти близко к автомобилю.

Членство в консорциуме предполагает, что после официального запуска стандарта его начнут применять все задействованные компании. Среди них Apple, LG, Samsung, BMW, Hyundai и Volkswagen. Сообщается, что от версии 2.0 можно ожидать совместимости между машинами и устройствами. Её выход запланирован на начало 2019-го.