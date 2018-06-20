Белорусский шоколад получит в Израиле сертификат кошерности

Горький, низкокалорийный, натуральный – на белорусских прилавках появился шоколад «Президент Эксклюзив». Новая линейка разработана по поручению Александра Лукашенко, делают плитки по уникальной для Беларуси рецептуре и технологии. Попробовала шоколад корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Над рецептурой специалисты работали полгода. Для производства шоколада используют элитные сорта какао-бобов из четырех стран. Технологи купажируют сырье в различном соотношении.

Пряный цветочный вкус из Эквадора, терпкие нотки из Колумбии, нежный аромат от венесуэльских плодов, а бобы из Кот д'Ивуара дают кислинку. В шоколад добавили и пребиотик.

«Пребиотик инулин – это пищевое волокно, которое в нашем организме выводит все пищевые токсины. Способствует хорошему пищеварению. И в нашем шоколаде его используется небольшое количество», – объясняет Екатерина Воробьева, технолог шоколадного цеха.

Первым эксклюзивный продукт еще до запуска массового производства попробовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Александр Лукашенко сделал подарок своему коллеге на Национальной выставке Беларуси в Душанбе в мае.

«Попросил я их сделать шоколад «Президент», водку «Президент», хлеб «Президент». Вот я тебе сегодня презентовал впервые! Первый шоколад, который мы сделали, я привез сюда», – сказал белорусский лидер.

«У нас кишмиш президентский, урюк президентский, виноград, гранат», – пошутил в ответ Рахмон.

На плитке белорусский орнамент. На упаковке – Дворец Независимости. У нового шоколада есть все шансы стать еще одним сувениром.

«Он станет брендом. И его обязательно будут брать наши потребители с собой, выезжая за границу. И также наши гости столицы будут обязательно покупать наш шоколад», – не сомневается Ольга Царева, заместитель генерального директора предприятия по качеству.

Шоколад идеален для приверженцев здорового питания, считают спортсмены. Такие углеводы в небольших количествах не повредят даже вечером после тренировки. Ведь в составе ни грамма сахара. Заменяет его подсластитель лактитол. Он получается при производстве молочной сыворотки.

«Есть определенный тип людей, которые совершенно не могут обойтись без сладкого: вот хочу сладкое, и все. Я считаю, что такой сахарозаменитель им подходит. Но опять же необходимо помнить всегда, что необходимо придерживаться определенной дозировки», – советует Евгений Кукушкин, тренер по фитнесу и бодибилдингу.

Шоколад уже презентовали в Израиле. Сейчас предприятие работает над тем, чтобы получить сертификат кошерности на новый продукт.