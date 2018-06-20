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Дания и Австралия не выявили победителя в матче чемпионата мира

21.06.2018 16:58 — Разное | Tut.by  
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Сборные Дании и Австралии не выявили победителя в матче чемпионата мира по футболу в России. Поединок прошел 21 июня на новом стадионе в Самаре.

Датчане открыли счет уже на 7-й минуте, после того как Кристиан Эриксен в касание замкнул пас Николая Йоргенсена в штрафной площади.

На 24-й минуте датчане могли удвоить перевес, но Николай Йоргенсен, головой замыкая верховую подачу, не попал в ворота из пределов вратарской площади.

Австралийцы отыгрались ближе к концу первого тайма. Датский форвард Юссуф Поульсен в штрафной площади рукой задел мяч после удара головой Мэтью Лекки, и испанский рефери Матеу Лаос назначил пенальти. 11-метровый удар четко реализовал капитан австралийцев Майл Единак - 1:1. Это его второй гол с пенальти на нынешнем мундиале. В стартовой встрече он таким же образом забил французам.


Фото: Reuters

Во втором тайме соперники обошлись без забитых мячей.

Таким образом, датчане с 4 очками после 2 матчей возглавили турнирную таблицу в группе "C". Австралийцы заработали 1-й балл на этом ЧМ.

В 18.00 в Екатеринбурге начнется второй матч в этом квартете - французы сыграют с командой Перу. После 1-го тура у Франции 3 очка, у Перу - 0.

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Сборные Дании и Австралии не выявили победителя в матче чемпионата мира по футболу в России. Поединок прошел 21 июня на новом стадионе в Самаре.
 
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