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ЧМ-2018: Сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии
Встреча группы С, прошедшая в Самаре, между сборными Дании и Австралии завершилась со счётом 1:1.
На 7-й минуте датчанин Кристиан Эриксен поразил ворота соперников. Австралийцы отыгрались с пенальти на 38-й минуте. Одиннадцатиметровый удар реализовал Миле Единак.
26 июня сборная Австралии проведёт матч против команды Перу. В тот же день датчане сыграют с французами.
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Встреча группы С, прошедшая в Самаре, между сборными Дании и Австралии завершилась со счётом 1:1.
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