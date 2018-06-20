ЧМ-2018: Сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии

Встреча группы С, прошедшая в Самаре, между сборными Дании и Австралии завершилась со счётом 1:1.

На 7-й минуте датчанин Кристиан Эриксен поразил ворота соперников. Австралийцы отыгрались с пенальти на 38-й минуте. Одиннадцатиметровый удар реализовал Миле Единак.

26 июня сборная Австралии проведёт матч против команды Перу. В тот же день датчане сыграют с французами.