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Белорусским десятиклассникам добавили шесть уроков труда в неделю

21.06.2018 16:59 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусским десятиклассникам добавили шесть уроков труда в неделю
Фото из открытых источников

Самое заметное изменение по сравнению с прошлогодним учебным планом произошло для десятиклассников обычных школ. Теперь у них будет по шесть часов уроков «Трудового обучения» в неделю, хотя ранее «труды» заканчивались у школьников в девятом классе.

Белорусским десятиклассникам добавили шесть уроков труда в неделю Преподаватель трудового обучения: «Дети иногда не умеют чистить картошку!»

Ожидается, что в рамках этого предмета будет организована профессиональная подготовка школьников. Разговоры о том, что уроки «Трудового обучения» в школе недостаточно эффективны ведутся уже не один год на самом высоком уровне.

В частности, во время Республиканского педагогического совета, который проходил в Минске в августе 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился: «Нынешний молодой человек не понимает, что такое розетка, что такое электрическая лампочка. Девочка-подросток не умеет пуговицу пришить». По мнению главы государства, научить детей элементарным бытовым навыкам должны в том числе школьные педагоги.

При этом в гимназиях предмета «Трудовое обучение» в десятом классе по-прежнему не будет.

Начиная с 2018/2019 учебного года на всех ступенях общего среднего образования установлено одинаковое количество часов на изучение белорусского и русского языков. Кроме того, теперь в школах с 5 класса ученики имеют возможность изучать иностранный язык на повышенном уровне (два дополнительных урока к трем существующим). Ранее пять уроков иностранного языка в неделю было только у учеников 5-7-х классов гимназий.

В 8-м классе и в гимназии, и в школе можно потратить дополнительные два часа не только на изучение иностранного языка, но и на любые другие учебные предметы. Количество часов на их изучение определяется руководителем учреждения, исходя из кадрового обеспечения, состояния учебно-материальной базы, пожеланий учащихся и их законных представителей.

Учебный год 2018/2019 для школьников Беларуси традиционно стартует 1 сентября (суббота).

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство образования утвердило учебный план на 2018/2019 учебный год.
 
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