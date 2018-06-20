Свой стадион: жители м-на Северный г. Березы восстанавливают стадион своими руками

Более чем 30 добровольцев, в основном жители микрорайона, вышли в субботу, 16 июня, на субботник по благоустройству стадиона «Северный» в г. Березе. Волонтеры покрасили часть трибун и гандбольные ворота, убрали лишнюю растительность с беговых дорожек, очистили от мха и грязи металлические конструкции.

Продолжение — в номере за 20 июня.





Посетил стадион во время субботника и поприветствовал участников председатель районного Совета депутатов А.Б. Петровский.



Примерно так будет выглядеть детский городок.

На титульном фото: координатор проекта Елена Автушко (на фото в центре) и волонтеры Кирилл Олехник и Виктория Кузьмина.