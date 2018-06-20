Кидалово», или Об улетевшей синице

«Недавно в интернете прочитал о людях, которые остались должны банкам по кредитам. Причем маленькие суммы вырастали до баснословных. На мой взгляд, это «кидалово», хотя и официальное: в чем-то есть вина каждого – и клиента, и банка. И мне сразу пришла на память история, случившаяся со мной в начале 2000-х годов, где в качестве лоха выступил я сам, и пенять было не на кого. Мы с супругой пережили это, хотя периодически вспоминаем, но тогда…"

Читайте в номере газеты за 20 июня.