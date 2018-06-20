Прошедшая неделя в событиях

Людмила КОМИССАРЧУК, техник по учету инженерно-аэродромной службы в/ч 97085.

Положительные:

1. Наконец-то приехал сын из Испании. Давно не виделись!

2. Наступил ягодный сезон, который мне поднимает настроение. Все свободное время провела на даче.

3. Внукам-двойняшкам исполнилось четыре месяца.

Отрицательные:

1. Жаль, что своих внучат увижу не скоро. Конечно, выручает видеосвязь, но живое общение ничем не заменить.

2. В четверг проезжала мимо родительского дома. Нахлынули воспоминания и неприятные ощущения. Больно смотреть на дом, в котором больше нет мамы.

3. Немного расстроилась из-за несостоявшейся встречи с друзьями. Но, зная своих приятелей, уверена, что в ближайшем будущем мы увидимся.