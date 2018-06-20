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Пограничники Союзного государства ловят болельщиков-нелегалами
21.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Десятки
Нелегалы под видом фанатов, следующих в российский Калининград, стремятся попасть на территорию Польши или прибалтийских стран в обход пунктов пропуска.
«Учитывая, что ряд мероприятий спортивного характера будут проходить на территории Российской Федерации в Калининграде, мы также осуществляем обмен информацией по пассажиропотоку на железнодорожном сообщении. Мы знаем поезда, на которых будут следовать группы болельщиков, и вместе с коллегами из Российской Федерации мониторим ситуацию и выполняем обязанности по охране границы нашего Союзного государства», – заявил заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Алексей Сытенков.
С потоком нелегальных болельщиков пограничные службы Беларуси и России борются сообща. За время
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Нелегальные мигранты под видом фанатов стремятся попасть в Калининград, а потом в Польшу и Прибалтику.
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