Пограничники Союзного государства ловят болельщиков-нелегалами

Десятки нелегальных мигрантов пытаются попасть в Евросоюз по карте болельщика во время чемпионата мира футболу в России, сообщили в Пограничном комитете Беларуси. Чаще всего такими правонарушителями становятся граждане Марокко и Пакистана, передает телеканал «МИР 24».

Нелегалы под видом фанатов, следующих в российский Калининград, стремятся попасть на территорию Польши или прибалтийских стран в обход пунктов пропуска.

«Учитывая, что ряд мероприятий спортивного характера будут проходить на территории Российской Федерации в Калининграде, мы также осуществляем обмен информацией по пассажиропотоку на железнодорожном сообщении. Мы знаем поезда, на которых будут следовать группы болельщиков, и вместе с коллегами из Российской Федерации мониторим ситуацию и выполняем обязанности по охране границы нашего Союзного государства», – заявил заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Алексей Сытенков.