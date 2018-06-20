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23 июня в Кривом Селе пройдут торжества в честь дня освобождения Шумилинского района от немецко-фашистских захватчиков
21.06.2018 — Разное | Герой працы
Дзень вызвалення Шумілінскага раёна
23 чэрвеня ў 11.00 у а.-г. Крывое Сяло пройдуць мерапрыемствы, прысвечаныя Дню вызвалення Шумілінскага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
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23 июня в Кривом Селе пройдут торжества в честь дня освобождения Шумилинского района от немецко-фашистских захватчиков
Дзень вызвалення Шумілінскага раёна 23 чэрвеня ў 11.00 у а.-г. Крывое Сяло пройдуць мерапрыемствы, прысвечаныя Дню вызвалення Шумілінскага раёна ад...
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