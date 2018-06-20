23 июня в Кривом Селе пройдут торжества в честь дня освобождения Шумилинского района от немецко-фашистских захватчиков

Дзень вызвалення Шумілінскага раёна



23 чэрвеня ў 11.00 у а.-г. Крывое Сяло пройдуць мерапрыемствы, прысвечаныя Дню вызвалення Шумілінскага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

У праграме:

– мітынг “Подзвіг ніколі не памірае, у памяці захоўвае яго народ”;

– кніжная выстава “Людзьмі і памяццю жыве мой край!”;

– выстава-агляд “Пра Каўлякоўшчыну на старонках раённай газеты”;

– фотадакументальная выстава “Землякі, мы вамі ганарымся!”;

– кінаканцэрт “Па дарогах ваеннай кінастужкі”.

Надрукавана ў №48 ад 22.06.2018 г.