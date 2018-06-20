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Facebook запустил платный доступ к контенту
21.06.2018 17:08 — Разное | Ежедневник
Социальная сеть Facebook начала тестировать новую функцию, которая позволит администраторам групп вводить платный доступ к контенту.
Пока что возможность взимать плату с подписчиков введена лишь в нескольких группах, однако в дальнейшем эта практика может быть расширена, говорится в сообщении в блоге администрации соцсети, пишет
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Социальная сеть Facebook начала тестировать новую функцию, которая позволит администраторам групп вводить платный доступ к контенту.
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