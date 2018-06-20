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Facebook запустил платный доступ к контенту

21.06.2018 17:08 — Разное | Ежедневник  
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Facebook запустил платный доступ к контенту

Социальная сеть Facebook начала тестировать новую функцию, которая позволит администраторам групп вводить платный доступ к контенту.

Пока что возможность взимать плату с подписчиков введена лишь в нескольких группах, однако в дальнейшем эта практика может быть расширена, говорится в сообщении в блоге администрации соцсети, пишет РБК.

По словам директора по продуктам для групп Алекса Дива, в настоящее время для привлечения средств некоторые администраторы сообществ вынуждены параллельно с открытыми группами создавать закрытые, собирая деньги за доступ с помощью внешних инструментов. Теперь администрация Facebook решила интегрировать способы монетизации подписки в саму соцсеть.

Как пишет The Business Insider, сейчас стоимость подписки находится в пределах $30. Так, платная подписка была введена в сообществе Declutter My Home, авторы которого рассказывают о способах поддержания порядка в доме и различных бытовых хитростях. При этом стоимость доступа к контенту составляет $14,99 в месяц. Платная группа Recipes & Meal Planning со стоимостью доступа $9,99 в месяц публикует для подписчиков рецепты, советы по составлению рациона питания и покупкам в магазине. Самым дорогим сообществом к настоящему моменту оказалась группа Grown and Flown Parents, посвященная подготовке к поступлению в колледжи.

Сам Facebook не будет взимать с администраторов сообщества долю, оставляя все доходы авторам контента. Собирать деньги с подписчиков возможно с помощью специального приложения.

Ранее Facebook начал тестировать функции монетизации прямых трансляций в соцсети. Для этого авторам контента была предоставлена возможность добавлять в трансляцию рекламные паузы и контекстную рекламу. В мае американские СМИ, в частности специализированный телеканал Cheddar, также сообщали, что Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Социальная сеть Facebook начала тестировать новую функцию, которая позволит администраторам групп вводить платный доступ к контенту.
 
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