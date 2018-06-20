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​Испанский футболист спас птицу во время мачта ЧМ-2018 против Ирана

21.06.2018 17:30 — Разное | ОНТ  
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Игрок команды Испании Франсиско Суарес, известный как Иско, спас птичку, которая случайно оказалась на поле во время матча группового раунда чемпионата мира по футболу-2018 против Ирана.

Маленькая птица (она похожа на воробья) присела прямо на газоне «Казань Арены». Футболист заметил пернатого, бережно подобрал птичку и вынес за пределы поля.

Этот поступок восхитил пользователей соцсетей. 

 
 
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Маленькая птица (она похожа на воробья) присела прямо на газоне «Казань Арены».
 
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