​Испанский футболист спас птицу во время мачта ЧМ-2018 против Ирана

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Игрок команды Испании Франсиско Суарес, известный как Иско, спас птичку, которая случайно оказалась на поле во время матча группового раунда чемпионата мира по футболу-2018 против Ирана.

Маленькая птица (она похожа на воробья) присела прямо на газоне «Казань Арены». Футболист заметил пернатого, бережно подобрал птичку и вынес за пределы поля.

Этот поступок восхитил пользователей соцсетей.