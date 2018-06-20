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Минтруда: нового повышения пенсионного возраста для женщин не будет

21.06.2018 17:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Минтруда: нового повышения пенсионного возраста для женщин не будет
Фото из открытых источников

В начале июня 2018 года в СМИ появилась информация о том, что повышение пенсионного возраста для женщин в Беларуси может продолжиться после 2022 года. Однако замминистра труда и соцзащиты Республики Беларусь Валерий КОВАЛЬКОВ опроверг данные сведения, передает БЕЛТА.

Минтруда: нового повышения пенсионного возраста для женщин не будет Какие ошибки в трудовой книжке могут повлиять на будущую пенсию?

В частности, 22 июня Валерий Ковальков заявил, что предложения о новом повышении пенсионного возраста для белорусских женщин не прорабатываются. Кроме того, это касается и темы изменения порядка выплат работающим пенсионерам – сегодня она не обсуждается.

Напомним, поэтапное ежегодное повышение на шесть месяцев общеустановленного пенсионного возраста предполагает, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 лет. Ранее много лет мужчины уходили на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.

 
 
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Предложения о новом повышении пенсионного возраста для белорусских женщин не прорабатываются.
 
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