21 июня – единый день информирования населения. О чем говорили в Сморгонском районе (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

Каждый третий четверг месяца по всей стране проходит единый день информирования населения. Члены информационно-пропагандистских групп (ИПГ) райисполкома в этот день посещают трудовые коллективы предприятий и организаций района, места жительства сморгонцев, выступая перед ними с наиболее насущными вопросами, которые затрагивают наше общество.

Темой нынешнего единого дня информирование стало рациональное использование природных ресурсов Республики Беларусь.





Заместитель председателя Сморгонского райисполкома Татьяна ЩЕБЕРЯКО (в центре)

В СШ №1, где проходила встреча ИПГ во главе с заместителем председателя райисполкома Татьяной Щеберякой, по этому вопросу выступил начальник Сморгонской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Пахомов. В своем докладе он коснулся того, что за последние годы во флоре и фауне нашего района произошли видимые изменения.





Дмитрий ПАХОМОВ

- Несмотря на то, что в Сморгонском районе активными темпами развивается промышленность и ведется сельское хозяйство, представители Красной книги все чаще проникают на территорию нашего района. За последние пять лет у нас были обнаружены орлан-белохвост, лебедь-кликун и розовый пеликан. К слову, последнего «гостя», который обитает на береговой линии Балтийского моря, обнаружили на территории сольского рыбхоза, - отметил Дмитрий Пахомов.





Граждан волнуют вопросы о деятельности некоторых предприятий, тенденциях на более качественную их работу, а также рачительное использование природных ресурсов у ряда предприятий нашего района, где намечается видимый прогресс. Это касается, в первую очередь, литейно-механического завода, комбината хлебопродуктов, а также предприятия «Сморгонсские молочные продукты». Дмитрий Пахомов пояснил, что между природоохранной инспекцией и руководством «Короноспана» складываются трудные взаимоотношения. Жесткие требования по охране окружающей среды, которые поставлены перед этим предприятим, выполняются, правда, пока не так быстро, как этого хотелось бы.

В д. Раковцы Кревского сельского совета, где прошла встреча ИПГ во главе с заместителем председателя райисполкома Геннадием Бычко, на обсуждение сельчанам было вынесено несколько злободневных проблем, среди которых – образование самовольных мусорных свалок. Не все жители этой и близлежащих деревень правильно утилизируют мусор, также не все заключают договоры с ЖКХ на его вывоз, предпочитая вывозить отходы на необорудованные для этой цели места.





Геннадий БЫЧКО (слева) и председатель Кревского сельисполкома Виктор ДЯТЧИК

Многие сельчане также обеспокоены тем фактом, что из двух продуктовых магазинов (государственный и частный), которые расположены в их деревне, в одном (государственном) цены на товары невысокие, но работает он всего лишь до 16.00. А в другом цены высокие, но работает он до 19.00. По мнению собравшихся, этот факт заставляет их после работы в вечернее время идти к частнику, а, соответственно, им приходится расставаться с более крупной суммой денег. Эти и многие другие проблемные вопросы взяты на контроль.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.