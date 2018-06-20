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LatRosTrans обжалует взыскание 67 млн евро по спору с белорусской "Дружбой"

21.06.2018 17:13 — Разное | Партизан  
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Предприятие по транспортировке нефти и нефтепродуктов LatRosTrans (LRT), совладельцами которого являются латвийский холдинг Ventspils nafta и российский "Транснефтепродукт" (входит в АК "Транснефть"), обжалует в Латгальском окружном суде решение о взыскании с него более 66,7 евро в пользу AО "Полоцктранснефть Дружба".

Как сообщили агентству BNS в LRT, предприятие считает, что вынесенный Латгальским окружным судом вердикт противоречит постановлению Верховного совета Латвии от 24 августа 1991 года об обеспечении экономической основы государственности, согласно которому Латвия стала владельцем активов всех размещенных на ее территории предприятий бывшего СССР.

В компании отметили, что приговор противоречит также позиции МИД и юридического бюро Сейма Латвии, которые считают, что имеющиеся на территории Латвии нефтепроводы и нефть в них после обретения независимости стали собственностью Латвийского государства.

LatRosTrans уверено, что решение суда подвергает риску ряд других размещенных в Латвии активов, что значительно помешает привлечению иностранных инвестиций.


Напомним, 8 июня Латгальский окружной суд решил взыскать с LRT 66 млн 744,966 тыс. евро в пользу белорусской компании AО "Полоцктранснефть Дружба" в связи с противоправным выкачиванием и продажей принадлежавшей истцу нефти, а также 66,883 тыс. евро госпошлины и 49,8 тыс. евро судебных издержек.

Спор возник в 2010 году, когда LatRosTrans решила слить нефть из магистральных нефтепроводов, которыми управляет на территории Латвии, объяснив это решение экологическими рисками. Предметом спора является технологическая нефть, которая находилась в участках трубопроводов "Полоцк-Вентспилс" и "Полоцк-Биржай-Мажейкяй". 

Белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил о праве собственности на весь объем находившейся в трубопроводе технологической нефти и обвинил латвийско-российскую компанию в причинении экономического ущерба.

Белорусская "Полоцктранснефть Дружба", считая, что оставшаяся в нефтепроводе нефть принадлежит ей, обратилась в суд, который в конце 2011 год отклонил ее претензии. При первом рассмотрении дело дошло до Верховного суда Латвии, который в декабре 2016 года направил его в нижестоящую инстанцию для повторного рассмотрения.

LasRosTrans в настоящее время обеспечивает транспортировку дизтоплива по магистральным нефтепродуктопроводам "Полоцк-Вентспилс" и "Полоцк-Мажейкяй" на территории Латвии, пишет interfax.by

 
 
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Предприятие по транспортировке нефти и нефтепродуктов LatRosTrans (LRT), совладельцами которого являются латвийский холдинг Ventspils nafta и российский "Транснефтепродукт"...
 
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