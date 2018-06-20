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Пенсионный возраст женщинам повышать не будут
Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.
По его словам, предложения по очередному повышению пенсионного возраста для женщин до 63 лет разрабатываться не будут, передает
Напомним, в 2016 году в Беларуси уже было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017-го ежегодно на шесть месяцев.
В результате, за 2017-2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.
Напомним, 11 апреля 2016 года Александр Лукашенко
Повышения пенсионного возраста добивались от Беларуси и кредиторы:
Согласно президентскому указу, пенсионный возраст в Беларуси будет повышаться поэтапно: ежегодно на шесть месяцев до достижения женщинами возраста в 58 лет, мужчинами - 63 года. Займет процесс шесть лет. Столько же займет процесс увеличения возраста для получения льготных трудовых пенсий и пенсий за выслугу лет, постепенно будет повышаться и возраст
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Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.
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