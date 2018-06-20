ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенсионный возраст женщинам повышать не будут

21.06.2018 17:27 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.

По его словам, предложения по очередному повышению пенсионного возраста для женщин до 63 лет разрабатываться не будут, передает БЕЛТА.

Напомним, в 2016 году в Беларуси уже было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017-го ежегодно на шесть месяцев.

В результате, за 2017-2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.

Напомним, 11 апреля 2016 года Александр Лукашенко подписал указ, который поставил точку в вопросе повышения пенсионного возраста. До подписания документа белорусам на протяжении 2015 года говорили о том, что повышать пенсионный возраст рано, дескать, сами граждане не готовы. Граждане на форумах в интернете и правда не особо радовались таким переменам, но подписанный документ приняли безропотно.

Повышения пенсионного возраста добивались от Беларуси и кредиторы: МВФ намекал, что о продолжении сотрудничества можно будет говорить только при соблюдении ряда условий, в том числе, после повышения пенсионного возраста и выхода на 100-процентную оплату населением коммунальных услуг. И белорусские власти пошли на эти непопулярные шаги.

Согласно президентскому указу, пенсионный возраст в Беларуси будет повышаться поэтапно: ежегодно на шесть месяцев до достижения женщинами возраста в 58 лет, мужчинами - 63 года. Займет процесс шесть лет. Столько же займет процесс увеличения возраста для получения льготных трудовых пенсий и пенсий за выслугу лет, постепенно будет повышаться и возраст выхода на пенсию военнослужащих.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Безвиз в Беларуси могут продлить до 15 суток – по странной причине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика