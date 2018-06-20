Пенсионный возраст женщинам повышать не будут

Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.

По его словам, предложения по очередному повышению пенсионного возраста для женщин до 63 лет разрабатываться не будут, передает БЕЛТА .

Напомним, в 2016 году в Беларуси уже было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017-го ежегодно на шесть месяцев.

В результате, за 2017-2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.

Напомним, 11 апреля 2016 года Александр Лукашенко подписал указ , который поставил точку в вопросе повышения пенсионного возраста. До подписания документа белорусам на протяжении 2015 года говорили о том, что повышать пенсионный возраст рано, дескать, сами граждане не готовы. Граждане на форумах в интернете и правда не особо радовались таким переменам, но подписанный документ приняли безропотно.

Повышения пенсионного возраста добивались от Беларуси и кредиторы: МВФ намекал , что о продолжении сотрудничества можно будет говорить только при соблюдении ряда условий, в том числе, после повышения пенсионного возраста и выхода на 100-процентную оплату населением коммунальных услуг. И белорусские власти пошли на эти непопулярные шаги.