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Новая драма на Кутузовском: мажоры сгорели заживо

21.06.2018 17:13 — Разное | UDF  
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Источник: moscow_smotra/Instagram.com
На Кутузовском проспекте в Москве в страшном ДТП с участием мажоров на элитном спорткаре погибли четыре человека. Предполагаемый виновник и его приятель заживо сгорели прямо на месте аварии — их двигавшийся на огромной скорости спортивный Mercedes не смог избежать столкновения с пешеходом и вылетел на встречную полосу. Всего в столкновении на самой смертоносной городской магистрали участвовали четыре транспортных средства.

Страшная авария произошла около трех часов ночи в районе дома 24 по Кутузовском проспекту. Водитель «заряженного» Mercedes-Benz CLS 63 AMG, по предварительным данным, двигался на скорости около 200 км/ч, хотя максимальная разрешенная скорость на данном участке составляет 80 км/ч. Неожиданно перед собой он увидел женщину-пешехода. Пытаясь избежать столкновения, иномарка вырулила на встречку, где столкнулась с микроавтобусом Fiat Ducato, а также задела Hyundai Solaris и еще один Mercedes.

От сильнейшего удара спорткар тут же загорелся, находившиеся в салоне 22-летний водитель и его 21-летний пассажир не успели выбраться из салона и сгорели заживо.

Информация о других погибших противоречивая. Часть СМИ сообщает в общей сложности о трех жертвах, некоторые пишут, что жертв ДТП уже четверо — официальной информации на этот счет нет. По некоторым данным, в больнице в четверг утром от полученных травм скончалась 58-летняя женщина. Еще одной жертвой аварии, судя по всему, стала переходившая дорогу 59-летняя женщина.

Довольно быстро стало известно, что за рулем находился известный в кругах столичных стритрейсеров молодой человек с ником rah005. Судя по его инстаграму, он передвигался на CLS 63 AMG 2016 года выпуска с номером 444. Известно, что молодой человек весьма пренебрежительно относился к ПДД, получив десятки штрафных квитанций.

В последних постах знакомые погибшего приезжего из Дагестана Рахматуллаха Гаджиева оставляют свои соболезнования. Впрочем, нашлись и те, кто не скрывает своего возмущения его поведением на дороге.

«Да, летели 200, по камерам зафиксировали. Может, если б меньше, ушли бы. Жалко», — написал на страничке один из подписчиков.

Вторым погибшим в Mercedes стал 21-летний Гарри Мелконян, также известный в кругах стритрейсеров. «Все наши ребята, Раха и Гарри на 7 бмв катался», — пишет в своем инстаграм девушка с ником _amo_999_.

Она побывала на месте ДТП почти сразу после случившегося. «Не передать словами ,что у меня происходит в душе ...когда только видел ребят ..5 минут ..и все ...их нет ..скорбим. вечная память», — написала она (орфография сохранена – «Газета.Ru»).

Судя по видеозаписи, сделанной сразу после ДТП, пока пожарные пытались потушить объятую пламенем иномарку, люди пытались помочь зажатому в Ducato водителю, в частности, предлагали воды.

Довольно быстро на месте аварии, несмотря на позднее время, собрались десятки зевак, движение транспорта было несколько осложнено.

Официальные органы пока не комментируют случившееся.

Информации о возбуждении уголовного дела пока также нет. Между тем источник РИА «Новости» в экстренных службах акцентировал внимание на том, что среди жертв и раненых не было иностранцев, приехавший на Чемпионат мира по футболу.

«По уточненным данным, произошло ДТП с участием микроавтобуса и трех легковых машин. Погибли три человека, еще трое госпитализированы. Иностранцев среди них нет», — сказал собеседник агентства.

Кутузовский проспект много лет удерживает печальное лидерство по аварийности среди трасс столицы. Крупные аварии со смертельным исходом происходят здесь регулярно. Особенно полюбилась магистраль московским стритрейсерам, немало которых погибли здесь в страшных авариях. Помимо отсутствия сфетофоров, многополосности и минимального количества камер, еще одним существенным фактором, провоцирующим многие ДТП, является выделенная полоса, которую используют чиновники.

Ранее активисты и эксперты неоднократно выступали за установление на Кутузовском проспекте разделительных отбойников, что могло бы существенно повысить безопасность, однако против данного шага выступает Федеральная служба охраны (ФСО), которая отвечает за трассу и имеет полномочия вносить изменения в организацию движения.

«Там отбойник надо ставить. Надо полосу для депутатов и министров оборудовать отбойником, и все будет нормально, там не будет этого ужаса, который сейчас происходит. Это самая аварийная трасса города. Но комфорт чиновников важнее, чем безопасность», — говорил ранее «Газете.Ru» координатор сообщества Петр Шкуматов.

 
 
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На Кутузовском проспекте в Москве в страшном ДТП с участием мажоров на элитном спорткаре погибли четыре человека.
 
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