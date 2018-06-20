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Помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Гомельской области проведет прямую линию и личный приём
21.06.2018 — Разное | Лоевский край
Помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Гомельской области
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Помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Гомельской области проведет прямую линию и личный приём
Помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Гомельской области Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО проведет прямую линию 26 июня с 14.00 до 15.00 по телефону: 5-01-71; с...
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