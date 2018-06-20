Помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Гомельской области

Юрий Витольдович

ШУЛЕЙКО

проведет прямую линию 26 июня с 14.00 до 15.00 по телефону: 5-01-71; с 15.00 до 17.00 — личный прием граждан и юридических лиц по предварительной записи в здании Лоевского райисполкома (г.п. Лоев, ул. Ленина, 2, малый зал, 1 этаж).

Предварительная запись на личный прием будет осуществляться в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по телефонам: 4-22-10; 4-02-37.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Гомельской области проведет прямую линию и личный приём Помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Гомельской области Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО проведет прямую линию 26 июня с 14.00 до 15.00 по телефону: 5-01-71; с...