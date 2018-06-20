Ливни, грозы, похолодание на неделю

Ночью и утром почти по все территории Беларуси ожидаются дожди, грозы и сильный шквалистый ветер.

На пятницу Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности.

Ночью в этот день ожидается +11..+17 градусов, максимальная днем +15..+22. На востоке Беларуси - от 23 до 26 с плюсом.

В первые дни недели погода установится прохладная, однако только до следующей среды, когда снова потеплеет до +26.