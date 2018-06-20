В Пинске сломали качели для детей-инвалидов через 10 дней после установки

8 июня на игровой площадке открыли единственные общедоступные во всей области качели для детей с ограниченными возможностями. Через 10 дней их сломали. Несмотря на таблички о том, что это специальные качели, они сразу стали самыми востребованными в округе (притом обычных рядом хватает). На них толпами катались дети со взрослыми, а вечером качели превращались в место для любителей выпить, пишет TUT.BY.

«К сожалению, уникальность данного оборудования для детей-инвалидов не была адекватно воспринята некоторыми гражданами. Качели для тех, кто лишен возможности кататься на обычных качелях в силу проблем со здоровьем, облюбовали вполне здоровые дети, подростки и молодежь. Причем, ими грубо нарушались правила эксплуатации спецоборудования. Следствие таких действий не заставило себя долго ждать. Буквально через неделю начались поломки, а несколько дней назад качели были повреждены до такой степени, что ими стало невозможно пользоваться детям с особенностями развития», — рассказали в Пинском горисполкоме.

В итоге у качелей оторвали пандус, который также использовался как заграждение. Кто их сломал – неизвестно, сообщил председатель благотворительного общественного объединения «С добротой по миру» Максим Янкович. Это они закупили и установили качели на пожертвования, а теперь, несмотря на то, что их могут снова сломать, не хотят переносить в коррекционный центр.

«Когда мы только планировали установить качели, мы рассматривали вариант установки в социальных учреждениях, но от этого отказались. Потому что нам важно, чтобы площадка с качелями была доступна для всех в любое время. Поставь ее в закрытое учреждение, и вечером на нее попасть никто не сможет. Во-вторых, коррекционные центры не находятся в центре города. Помимо этого, мы хотели, чтобы дети с особенностями могли проводить свой досуг на одной площадке с другими детьми. Это важный элемент инклюзии», — объяснил Максим Янкович.

Ремонтировали качели сотрудники ЖКХ. Как только стало известно о поломке, горисполком сразу направил людей для восстановления. Вот только надолго ли это – неизвестно. Эта конструкция должна выдержать 500 килограмм. Даже когда катаются толпой, такого произойти не должно. Больше похоже на то, что пандус опустили и специально прыгали на нем, пока не оторвался, считает Максим.

Такие качели с общим доступом к ним – одни в области. Только в Пинске – свыше трех тысяч игровых комплексов по Пинску для обычных детей. «Мы ожидали, что их будут эксплуатировать не по назначению, но не так, чтобы по пять, по семеро детей вместе с родителям», – подытожил Максим Янкович. Качели отремонтировали. А на площадке снова поставят знаки с информацией о нащначении объекта.

Фото обложки: Пинский горисполком