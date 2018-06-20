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Редкая белка-альбинос попала а объектив фотографа
Фотограф-любитель из Великобритании смог сделать снимок редкой белки. Она полностью белая. Животное он заметил на дереве у дороги в графстве Суррей.
Мужчина признался, что был в шоке, увидев белую белку. Фотограф рассказал журналистам: «Я был шокирован, когда увидел её. Она перебежала через дорогу передо мной, а затем забралась на дерево».
По оценкам экспертов, в Великобритании сейчас проживает около 50 белок-альбиносов.
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Мужчина признался, что был в шоке, увидев белую белку.
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