​Редкая белка-альбинос попала а объектив фотографа

Фотограф-любитель из Великобритании смог сделать снимок редкой белки. Она полностью белая. Животное он заметил на дереве у дороги в графстве Суррей.

Мужчина признался, что был в шоке, увидев белую белку. Фотограф рассказал журналистам: «Я был шокирован, когда увидел её. Она перебежала через дорогу передо мной, а затем забралась на дерево».

По оценкам экспертов, в Великобритании сейчас проживает около 50 белок-альбиносов.