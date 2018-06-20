Эстонские власти отправляют обратно в Россию нелегалов, пытающихся проникнуть в ЕС с помощью паспорта болельщика

Эстонские пограничники отправляют обратно в Россию мигрантов, пытающихся в дни Чемпионата мира по футболу проникнуть через РФ в Евросоюз, используя паспорт болельщика.

По данным информационного портала "Дельфи", 10 июня пограничники задержали на железнодорожном погранпункте граждан Нигерии, которые приехали в Россию по облегченному визовому порядку, с помощью паспорта болельщика, так называемого Fan ID. Поскольку у них отсутствовала виза, разрешающая въезд в Эстонию, граждан Нигерии отправили обратно в Россию.

14 июня, также с помощью паспорта болельщика, попытался попасть в ЕС через Нарвский погранпункт еще один гражданин Нигерии, которого также отправили обратно в Россию.

По данным портала, о попытках трех сенегальцев незаконно въехать по Fan ID на территорию Латвии через российское Терехово сообщила и Государственная пограничная охрана Латвии.

О подобных попытках ранее сообщали СМИ Финляндии.

Чемпионат мира по футболу, проходящий в 2018 году в России, завершится 15 июля.