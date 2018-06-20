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Британские птицеводы и пивовары страдают от дефицита углекислого газа

21.06.2018 17:22 — Разное | Интерфакс  
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Британские птицеводческие хозяйства, мясоперерабатывающие предприятия и производители газированных напитков столкнулись с дефицитом двуокиси углерода (углекислого газа), который может вынудить ряд из них приостановить деятельность, пишет Financial Times.

Углекислый газ используется для оглушения птицы и свиней при забое, а также в процессе упаковки свежего мяса, чтобы продлить срок его хранения. В некоторых случаях можно переключиться на другие газы, например, азот, но это нельзя сделать в сжатые сроки.

Три крупнейших завода Великобритании по производству углекислого газа закрылись на плановое техобслуживание, пишет The Guardian.

В четверг Британский совет по вопросам птицеводства (British Poultry Council, BPC) предупредил о "значительной нехватке" углекислого газа, отметив, что у одной из птицефабрик осталось запасов всего на один день работы.

По данным BPC, на 8 или 9 предприятиях Великобритании, на которые приходится 50-60% всего производства мяса птицы, резервы углекислого газа подходят к концу, и в лучшем случае они смогут растянуть их на две недели. Еще у 4 или 5 предприятий запасов хватит на несколько дней.

BPC ведет переговоры с правительством о возможных решениях.

В среду британская сеть пабов Weatherspoons предупредила о возможных перебоях в поставках пива и газированных безалкогольных напитков из-за дефицита углекислого газа. Вторая по величине пивоваренная компания мира Heineken в тот же день подтвердила, что ее поставщик CO2 сообщил о "существенных проблемах с доступностью поставок в Великобритании".

В четверг Британская ассоциация производителей пива и пабов заявила, что пивные компании страны начали ощущать последствия дефицита.

По словам партнера юрфирмы Gordons Марка Джонса, речь идет не только о возможном сокращении поставок курятины или пива, но и потенциальной потере рабочих мест.

Северная Европа столкнулась с дефицитом углекислого газа раньше Великобритании, и пока не решила вопрос с альтернативными поставками. Плановые закрытия заводов по всей Европе совпали с пиком летнего спроса на газированные напитки и пиво.

Как отмечает The Guardian, британцы и некоторые другие европейцы могут остаться без пива и куриных крылышек еще до конца чемпионата мира по футболу.

"Заводы по производству CO2 закрылись в неправильное время: в разгар мундиаля и летнего сезона. Люди хотят смотреть футбол под пинту пива, и спрос растет", - заявил представитель пивоваренной компании Beavertown, которой запасов углекислого газа хватит до 26 июня.

 

 
 
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Британские птицеводческие хозяйства, мясоперерабатывающие предприятия и производители газированных напитков столкнулись с дефицитом двуокиси углерода...
 
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