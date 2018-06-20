Австралия и Дания сыграли вничью на ЧМ по футболу

Матч на стадионе "Самара-Арена" между сборными Австралии и Дании завершился со счетом 1:1, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

На 7-й минуте матча счет открыл полузащитник датчан Кристиан Эриксен, на 38-й минуте капитан сборной Австралии Миле Йединак сравнял счет с пенальти.

Таким образом, после двух туров у сборной Дании четыре очка, у сборной Австралии - одно очко.

Матч второго тура между двумя другими командами группы С - Францией и Перу - пройдет в четверг в Екатеринбурге.