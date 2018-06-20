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Австралия и Дания сыграли вничью на ЧМ по футболу
Матч на стадионе "Самара-Арена" между сборными Австралии и Дании завершился со счетом 1:1, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".
На 7-й минуте матча счет открыл полузащитник датчан Кристиан Эриксен, на 38-й минуте капитан сборной Австралии Миле Йединак сравнял счет с пенальти.
Таким образом, после двух туров у сборной Дании четыре очка, у сборной Австралии - одно очко.
Матч второго тура между двумя другими командами группы С - Францией и Перу - пройдет в четверг в Екатеринбурге.
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Матч на стадионе "Самара-Арена" между сборными Австралии и Дании завершился со счетом 1:1, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье". На 7-й минуте матча...
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