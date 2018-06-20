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Фолы игрока Дании привели к пенальти в 2 матчах подряд. Такого на ЧМ не было 80 лет
Сборная Дании
Австралийцы забили на 38-й минуте с пенальти — Майл Единак реализовал 11-метровый после игры рукой Юссуфа Поульсена в собственной штрафной.
После фолов 24-летнего Поульсена пенальти в ворота Дании назначили во втором матче подряд — в первой игре против Перу он сфолил на Кристиане Куэве.
Это всего второй такой случай в истории чемпионатов мира и первый за 80 лет.
В предыдущий раз пенальти в свои ворота в двух матчах ЧМ подряд зарабатывал бразилец Домингос да Гия в 1938 году, отмечает
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Это всего второй такой случай в истории чемпионатов мира и первый за 80 лет.
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