Фолы игрока Дании привели к пенальти в 2 матчах подряд. Такого на ЧМ не было 80 лет

Сборная Дании сыграла вничью с Австралией во втором матче ЧМ-2018.



Юссуф Поульсен. Фото: Reuters

Австралийцы забили на 38-й минуте с пенальти — Майл Единак реализовал 11-метровый после игры рукой Юссуфа Поульсена в собственной штрафной.

После фолов 24-летнего Поульсена пенальти в ворота Дании назначили во втором матче подряд — в первой игре против Перу он сфолил на Кристиане Куэве.

Это всего второй такой случай в истории чемпионатов мира и первый за 80 лет.

В предыдущий раз пенальти в свои ворота в двух матчах ЧМ подряд зарабатывал бразилец Домингос да Гия в 1938 году, отмечает Mister Chip .