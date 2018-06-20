Фанаты Pebble создали альтернативную платформу для поддержки часов

30 июня большинство дополнительных функций умных часов Pebble «превратится в тыкву» из-за завершения поддержки платформы компанией Fitbit, купившей бренд полтора года назад. Однако появилась альтернатива, которая не потребует покупки нового гаджета, пишет Digital Trends.





Энтузиасты разработалю Rebble — неофициальную версию платформы Pebble. По словам создателей, она сможет предложить поддержку большинства функций и приложений и после 30 июня. Речь о продолжении поддержки мобильного приложения, рабочем магазине приложений и обновлениях ПО для самих часов.

Чтобы получить доступ к этому «богатству», владельцы Pebble должны вручную переключить часы на работу с Rebble Web Services. Несмотря на то, что Fitbit помогала Rebble в разработке альтернативы, об официальной миграции речь не идёт. Впрочем, процесс прост: нужно воспользоваться сайтом для авторизации , которая позволяет привязать часы к новому сервису. Он не заработает сразу — проект пока находится в процессе доработки — но подключиться к нему нужно до 30 июня.

Платформа Rebble будет доступна бесплатно, а месячная подписка позволит получить доступ к голосовому управлению и погодным сервисам. Впрочем, её стоимость также пока не объявляли.