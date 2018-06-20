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Фанаты Pebble создали альтернативную платформу для поддержки часов
30 июня большинство дополнительных функций умных часов Pebble
Энтузиасты разработалю Rebble — неофициальную версию платформы Pebble. По словам создателей, она сможет предложить поддержку большинства функций и приложений и после 30 июня. Речь о продолжении поддержки мобильного приложения, рабочем магазине приложений и обновлениях ПО для самих часов.
Чтобы получить доступ к этому «богатству», владельцы Pebble должны вручную переключить часы на работу с Rebble Web Services. Несмотря на то, что Fitbit помогала Rebble в разработке альтернативы, об официальной миграции речь не идёт. Впрочем, процесс прост: нужно воспользоваться
Платформа Rebble будет доступна бесплатно, а месячная подписка позволит получить доступ к голосовому управлению и погодным сервисам. Впрочем, её стоимость также пока не объявляли.
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