ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фанаты Pebble создали альтернативную платформу для поддержки часов

21.06.2018 17:32 — Разное | dev.by  
Размер текста:
A
A
A

30 июня большинство дополнительных функций умных часов Pebble «превратится в тыкву» из-за завершения поддержки платформы компанией Fitbit, купившей бренд полтора года назад. Однако появилась альтернатива, которая не потребует покупки нового гаджета, пишет Digital Trends.

Фанаты Pebble создали альтернативную платформу для поддержки часов

Энтузиасты разработалю Rebble — неофициальную версию платформы Pebble. По словам создателей, она сможет предложить поддержку большинства функций и приложений и после 30 июня. Речь о продолжении поддержки мобильного приложения, рабочем магазине приложений и обновлениях ПО для самих часов.

Чтобы получить доступ к этому «богатству», владельцы Pebble должны вручную переключить часы на работу с Rebble Web Services. Несмотря на то, что Fitbit помогала Rebble в разработке альтернативы, об официальной миграции речь не идёт. Впрочем, процесс прост: нужно воспользоваться сайтом для авторизации, которая позволяет привязать часы к новому сервису. Он не заработает сразу — проект пока находится в процессе доработки — но подключиться к нему нужно до 30 июня.

Платформа Rebble будет доступна бесплатно, а месячная подписка позволит получить доступ к голосовому управлению и погодным сервисам. Впрочем, её стоимость также пока не объявляли.

Читайте также: «На запчасти»: Fitbit задёшево покупает производителя «умных» часов Pebble

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июня большинство дополнительных функций умных часов Pebble «превратится в тыкву» из-за завершения поддержки платформы компанией Fitbit, купившей бренд полтора года...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Хрущевки" бьют рекорды по продажам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика