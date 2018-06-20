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Минтруда о новом повышении пенсионного возраста для женщин: «Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются»
Новости Беларуси. Стало известно, прорабатывается ли в настоящее время вопрос повышения пенсионного возраста для женщин.
Как
«Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются», – отметил Валерий Ковальков.
В апреле 2016 года стало известно, что пенсионный возраст в Беларуси будут поэтапно повышать.
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Минтруда о новом повышении пенсионного возраста для женщин: «Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются»
Новости Беларуси. Стало известно, прорабатывается ли в настоящее время вопрос повышения пенсионного возраста для женщин.
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