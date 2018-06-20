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«Абсолютно восхищён»: танцевальные сцены из 300 фильмов собрали в одном ролике
Новости США. На неделе на американский видеохостинг Vimeo было
За два дня ролик продолжительностью около семи минут набрал более миллиона просмотров.
Под видео появились комментарии пользователей.
«Потрясающе, мне нравится»,
«Мило»,
«Не так много видео, которые по-настоящему отражают удовольствие от просмотренного фильма. Кажется, этому удалось»,
«Это лучшее из того, что я видел за последние месяцы»,
«Абсолютно восхищён. Спасибо за проделанную работу, вы сделали наш день»,
«Сколько же ты делал это? Великолепная работа».
В ролике присутствуют сцены из «Шрек», «Белоснежка и семь гномов», «Гадкий я», «Корпорация монстров», «Красавица и чудовище», «Один дома», «Маска», «Зомби по имени Шон», «Стражи Галактики», «Гарри Поттер», «Криминальное чтиво» и многих других кинокартин.
Летом 2018 года в США был составлен рейтинг лучших мультфильмов всех времён.
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Новости США. На неделе на американский видеохостинг Vimeo было загружено видео, в котором собраны танцевальные фрагменты из трёхсот фильмов и мультфильмов. За два...
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