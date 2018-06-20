ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Абсолютно восхищён»: танцевальные сцены из 300 фильмов собрали в одном ролике

21.06.2018 17:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости США. На неделе на американский видеохостинг Vimeo было загружено видео, в котором собраны танцевальные фрагменты из трёхсот фильмов и мультфильмов.  

За два дня ролик продолжительностью около семи минут набрал более миллиона просмотров.  

Под видео появились комментарии пользователей.  

«Потрясающе, мне нравится»,  

Футболист Роналду запускает мультсериал о супергероях со своим участием  

«Мило»,  

«Не так много видео, которые по-настоящему отражают удовольствие от просмотренного фильма. Кажется, этому удалось»,  

«Это лучшее из того, что я видел за последние месяцы»,  

«Абсолютно восхищён. Спасибо за проделанную работу, вы сделали наш день»,  

«Сколько же ты делал это? Великолепная работа».  

В ролике присутствуют сцены из «Шрек», «Белоснежка и семь гномов», «Гадкий я», «Корпорация монстров», «Красавица и чудовище», «Один дома», «Маска», «Зомби по имени Шон», «Стражи Галактики», «Гарри Поттер», «Криминальное чтиво» и многих других кинокартин.  

Летом 2018 года в США был составлен рейтинг лучших мультфильмов всех времён.  

На третьем месте «История игрушек: Большой побег» (здесь подробнее).  

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. На неделе на американский видеохостинг Vimeo было загружено видео, в котором собраны танцевальные фрагменты из трёхсот фильмов и мультфильмов.   За два...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минтруда: нового повышения пенсионного возраста для женщин не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика