﻿ В Полоцке в отношении директора и учителей школы возбуждены уголовные дела. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Полоцке в отношении директора и учителей школы возбуждены уголовные дела

21.06.2018 18:19 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Полоцке в отношении директора и учителей школы возбуждены уголовные дела
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, директор школы, его заместитель и некоторые учителя в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах завышали себе педагогическую нагрузку. В частности, они отмечали в журнале и ставили оценки ученикам, которые в действительности не посещали учебное заведение.

В Полоцке в отношении директора и учителей школы возбуждены уголовные дела Преподаватель сельхозакадемии ставила хорошие оценки студентам за деньги

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана САХАРОВА, недостоверные сведения вносились в журналы индивидуальных и групповых учебных занятий. Впоследствии эти данные включались в табели учета рабочего времени, по которым необоснованно начислялась и выплачивалась зарплата.

По оценкам специалистов, действия педагогов и директора привели к незаконному доходу на общую сумму более 24 тыс. рублей. В отношении работников школы возбуждены уголовное дела. В частности, они обвиняются в мошенничестве и хищении средств путем злоупотребления служебными полномочиями.

В данный момент ведется следствие. Представители СК проводят допросы учащихся и их родителей, очные ставки с фигурантами, принимают меры к возмещению ущерба.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преподаватели и руководство школы обвиняется в ряде коррупционных преступлений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как две девушки создали ювелирный бренд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика