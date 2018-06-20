В Полоцке в отношении директора и учителей школы возбуждены уголовные дела

Как стало известно, директор школы, его заместитель и некоторые учителя в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах завышали себе педагогическую нагрузку. В частности, они отмечали в журнале и ставили оценки ученикам, которые в действительности не посещали учебное заведение.

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана САХАРОВА, недостоверные сведения вносились в журналы индивидуальных и групповых учебных занятий. Впоследствии эти данные включались в табели учета рабочего времени, по которым необоснованно начислялась и выплачивалась зарплата.

По оценкам специалистов, действия педагогов и директора привели к незаконному доходу на общую сумму более 24 тыс. рублей. В отношении работников школы возбуждены уголовное дела. В частности, они обвиняются в мошенничестве и хищении средств путем злоупотребления служебными полномочиями.

В данный момент ведется следствие. Представители СК проводят допросы учащихся и их родителей, очные ставки с фигурантами, принимают меры к возмещению ущерба.