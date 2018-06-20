TUT.BY посмотрел, что происходит сейчас вокруг стадиона. посмотрел, что происходит сейчас вокруг стадиона.





Главный стадион страны официально откроют сегодня в 19.00. Билеты на вечернее мероприятие не продавали, вход по пригласительным от Мингорисполкома. Один из пригласительных в руках у Вероники Кочневой. Впускать на торжество начнут через несколько часов, но Вероника Николаевна пришла пораньше — осмотреться.

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— Тут заливали каток, на него был бесплатный вход, — вспоминает Вероника Кочнева, каким стадион «Динамо» был в ее детстве. — Я надевала форму мальчиков, для смелости, и ходила кататься на коньках.





Вероника Николаевна считает: правильно, что провели реконструкцию, но беспокоится, насколько стадион теперь будет доступен для горожан.





— А в советские годы мы тут пропадали, здесь было много зелени. Был случай, приходит ко мне соседка и говорит: «Послушай, по-моему, твой ребенок кричит на стадионе». А у меня, это больше 50 лет прошло, был костюм очень яркий, бирюзово-голубой, и коляска детская ему в цвет — очень приметно для тех лет. Прихожу на стадион, а там и правда, стоит наша коляска, подпрыгивает, внутри сын орет, а муж сидит где-то на трибуне, обсуждает футбол!





Сама Вероника Николаевна здесь бывала вместе с мужем на футболе.





— Я живу в доме «под часами», напротив здания КГБ, в нашем доме жил и знаменитый судья Ходин. У меня муж был спортсмен, занимался боксом в сборной Беларуси, поэтому я многих по фамилиям знаю.





Сегодня на стадион «Динамо» без пригласительного не пройдешь. Ожидают, что на открытие приедет Александр Лукашенко.





Работники «Минскзеленстроя» сметают мелкий мусор с газонов.





У стадиона много сотрудников милиции — в форме и с рациями, в штатском. Есть кинологи с собаками.





— Неужели такая очередь в кассу? — восклицает минчанка Людмила, которая только что была у центрального входа, а теперь подходит с другой стороны. — Ищу кассу, хочу купить билет для внука на завтра. Надо же, совсем непонятно, где теперь кассы!





Завтра, 22 июня, на стадионе пройдет международный легкоатлетический матч команд Беларуси, Украины, стран Балтии и балканских стран.





На «Динамо» сегодня пройдет концерт белорусских исполнителей, где выступит и Анатолий Ярмоленко. Еще в программе эстафета юных легкоатлетов и товарищеский матч брестского «Динамо» со сборной клубов чемпионата Беларуси.





— Мы будем размещать гостей на стадионе, участвовать в самой церемонии открытия — танцевать и пробудем здесь, пока все зрители не покинут «Динамо», — рассказывает девушка-волонтер.





Объявление о том, что на церемонию открытия ищут волонтеров, девушка увидела в группе «Вконтакте».





— Для меня это впервые, пока все достаточно интересно: столько людей, новые знакомства . Мы уже собирались, репетировали.





— Скажите, а с едой туда пропустят? — спрашивает кто-то из волонтеров. — А воды можно сколько с собой?





К воротам стадиона подъезжают грузовички с продуктами, в одном из них — мороженое. В тени деревьев неподалеку ждут своей очереди пройти внутрь работницы ресторана «Спутник».





— В лоточках будем продавать выпечку, бутерброды, горячую закуску. Чай-кофе все-таки вряд ли — жарко, — рассказывает бармен «Спутника» Наталья Новицкая.





Кто будет готовить для Лукашенко, собеседницы не знают.









За реконструкцию стадиона «Динамо» взялись еще в 2012 году. Сначала его хотели перестроить в главный легкоатлетический комплекс страны, сохранив возможность проводить там и футбольные мачты. Позже планы изменились: стадион решили подтянуть под четвертую категорию УЕФА. Сроки сдачи перенесли на конец 2017 года. Но из-за проблем с производством белорусских металлоконструкций, срок сдвинулся на июнь 2018 года.





Во время реконструкции на стадионе установили новые трибуны, мачты освещения, чашу факела, уложили новое покрытие. Реконструированный стадион «Динамо» может вместить более 22,2 тысяч болельщиков.





— Мало! Что это такое 22 тысячи?! — говорит Геннадий Сикорский. Он обнаружил кассу в микроавтобусе с тонированными стеклами, но кассира как раз нет на месте.





— В советские годы этот стадион был на 45 тысяч человек. А сейчас — реконструировали, отстроили такую громадину — и только 22 тысячи мест? Зачем такой размах и при этом так мало людей?





Геннадий футбол любит, но, похоже, сейчас ищет билет на вечерний товарищеский матч, куда пускают только по пригласительным. Афиша на микроавтобусе сообщает, что тут продаются билеты на завтра, на легкую атлетику.





Впервые, говорит минчанин, он побывал на «Динамо» в 12 лет.





— Это был один из матчей чемпионата Советского Союза, — рассказывает Геннадий. — Меня один дядя брал на стадион, потом второй.





Геннадий знает, что сейчас молодежь часто смотрит футбольные матчи в барах. Вспоминает, как болели в его молодые годы.





— Кто-то смотрел по телевизору, кто-то ходил на сам матч. А потом все вместе собирались во дворе за столом и корректировали впечатления друг друга, — смеется.





На новый стадион, говорит болельщик, разок он точно сходит.





Известно, что сегодня во время товарищеского матча на новый газон выйдут игроки Александр Глеб, Максим Бордачев, Денис Щербицкий, Михаил Гордейчук. Комментировать матч будет известный белорусский журналист Владимир Новицкий.





Завершится праздник фейерверком. Церемонию открытия главного стадиона страны будут показывать в прямом эфире спортивного телеканала «Беларусь 5».