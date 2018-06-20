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​Несколько уголовных дел возбуждено в отношении учителей одной из школ Полоцка

21.06.2018 18:37 — Разное | ОНТ  
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Семь уголовных дел о мошенничестве возбуждено в Полоцке в отношении директора и педагогов одной из местных школ, сообщили в Следственном комитете.

Основанием для возбуждения уголовных дел стал материал проверки, который поступил из Полоцкого межрайонного Комитета государственного контроля.

Известно, что директор, его заместитель и некоторые учителя в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах завышали себе педагогическую нагрузку (включали в процесс обучения учеников, которые на самом деле в школу не ходили).

Более того, в журналы индивидуальных и групповых учебных занятий вносились данные о якобы посещении учениками факультативных уроков.

Во многих случаях ранее посещавшие факультативные занятия ученики не отчислялись, а учителя продолжали отмечать их посещение в журнале и ставить оценки, чтобы сохранить педагогическую нагрузку.

Все эти данные потом включались в табели учёта рабочего времени, по которым необоснованно начислялась и выплачивалась зарплата. Сумма бюджетных средств, незаконно выплаченных в качестве зарплаты этим работникам, превысила Br24 тыс. Расследование ещё по трём уголовным делам, возбуждённым в отношении педагогов этой же школы ранее, уже завершено, дела направлены в суд.

 
 
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Основанием для возбуждения уголовных дел стал материал проверки, который поступил из Полоцкого межрайонного Комитета государственного контроля.
 
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