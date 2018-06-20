В дотишском «Ровеснике» умеют отдыхать!





Традиционно этим летом Дотишская школа распахнула двери для 45-ти ребят. На протяжении трех недель мальчишки и девчонки с пользой проводят летние каникулы в спортивно-оздоровительном лагере «Ровесник».







Педагоги нашей школы организовывают увлекательные и занимательные мероприятия. Это игры, спортивные и творческие соревнования, конкурсы, экскурсии. Ребятам очень понравилась экскурсия в деревню Нача, где они посетили школьный музей, а еще встретились со своими ровесниками из местной школы. Полезной стала и поездка в центр безопасности МЧС города Лиды, после которой дети четко усвоили все правила пожарной безопасности. Помогают организовывать досуг школьников и сотрудники Дотишского центра культуры и досуга.













Игры на воздухе благотворно влияют на организм в целом, на физическое и психическое здоровье детей. Поэтому в лагере были проведены игровая программа “Веселые старты”, юмористическая эстафета “Юмор в спорте важен, и не спорьте даже!”, малые олимпийские игры на свежем воздухе. С задором и чувством патриотизма ребята участвовали в флешмобе «Малой родине посвящается».

Получив заряд положительных эмоций, укрепив здоровье, наши дети 1 сентября придут в школу с новыми силами и будут успешно постигать науку.















Татьяна Жемойтина,

директор спортивно-оздоровительного лагеря «Ровесник» Дотишской средней школы.