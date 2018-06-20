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Тестируем жировки с QR-кодами. Пока оплатить практически невозможно

21.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Тестируем жировки с&nbsp;QR-кодами. Пока оплатить практически невозможно
Фото: Виктория Капская
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Случчанам в этом месяце пришли новые извещения по оплате за жилищно-коммунальные услуги — в них появился QR-код, но сейчас он практически бесполезен.

Почему в Слуцке сложно воспользоваться QR-кодом

Предполагается, что QR-код позволит быстрее оплачивать коммунальные услуги как самостоятельно, так и с помощью оператора.

В почтовых отделениях Слуцка пока не установили оборудование, которое позволит считать код с жировки. В мобильных приложениях БПС-Сбербанка, Беларусбанка и Белагропромбанка QR-код тоже пока не работает, хотя строка в меню некоторых банков уже появись. Специалисты говорят, что приложения дорабатываются.

Единственная программа, которая позволяет случчанам оплатить жировку — приложение V-BANKING.

«Кур'ер» протестировал некоторые из приложений.

БПС-Сбербанк

В мобильном приложении банка есть строка «Оплата по QR-коду». Код успешно считывается. Но выскакивает диалоговое окно с сообщением — «QR код не соответствует формату».

Приложение V-BANKING

Нашлось единственное приложение, по которому возможно оплатить коммуналку, — электронный кошелёк компании Velcom. «Кур'еру» в справочной службе ЕРИП подтвердили информацию, что V-BANKING позволяет оплатить жировку.

Так как жировка, с которой считывали QR-код, уже оплачена, то приложение выдало такой результат.

Когда заработает

Возможность оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кодов появится только в июле, пояснили в ЕРИП порталу TUT.BY.

По словам специалистов ЕРИП, сейчас проходит подготовка к обеспечению возможности оплаты услуг ЖКХ с помощью QR-кода. Минчане уже могут рассчитываться таким способом. Для остальных регионов QR-коды сформированы в тестовом режиме и в этом месяце не позволят выполнить оплату путём сканирования.

Пока возможность платить с помощью QR-кода предоставляют своим клиентам только Белинвестбанк и БТА-Банк.

Что такое QR-код

QR-код — это картинка, в которой зашифрована определённая информация, пишет БелТА. Это могут быть платёжные реквизиты, ссылка на сайт или обычный текст. Сокращение QR — Quick Response, или быстрый отклик. Для его считывания нужен мобильный телефон или сканер.

Для оплаты жировки нужно будет, запустив мобильное банковское приложение, поднести камеру смартфона к QR-коду на небольшое расстояние. Считывание и расшифровка произойдут автоматически. Затем на экране появится лицевой счёт, поля для ввода показаний счётчиков воды. После этого на мониторе нажимается клавиша «Оплатить», и платёж совершается.

 
 
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