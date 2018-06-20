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Боевой офицер Прокопенко
21.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
В архивах историко-этнографического музея хранятся документы и пожелтевшие фотографии солдата Победы, старшего лейтенанта Петра Аврамовича Прокопенко. О его судьбе и боевом пути мы узнали по рассказам родственников и из архивов электронного банка данных.
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В архивах историко-этнографического музея хранятся документы и пожелтевшие фотографии солдата Победы, старшего лейтенанта Петра Аврамовича Прокопенко. О его...
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