Боевой офицер Прокопенко

В архивах историко-этнографического музея хранятся документы и пожелтевшие фотографии солдата Победы, старшего лейтенанта Петра Аврамовича Прокопенко. О его судьбе и боевом пути мы узнали по рассказам родственников и из архивов электронного банка данных.



Родился Петр Аврамович в 1907 году в д.Старая Яцковщина. Подрастая, мальчишка вынашивал мечту стать офицером, и ему это удалось. Окончил военное училище, проходил службу в армии. Там же вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Когда нагрянула война, был в числе первых, кто встал на защиту Родины. В звании старшего лейтенанта командовал ротой противотанковых ружей 199-го стрелкового полка 39-й стрелковой дивизии 1-й Краснознаменной Армии. В 45-м, когда большинство солдат и офицеров демобилизовались, принимал участие в русско-японской войне, защищая независимость страны Советов на сопках Манджурии, где получил контузию. За проявленное в сражениях мужество удостоен медалей «За отвагу» и «За победу над Германией», ордена Отечественной войны ІІ степени и Красной Звезды за выслугу лет в Красной Армии. После победы вернулся домой, работал в райкоме партии, преподавал уроки военного дела, историю и физкультуру в Шиловичах, Глубочице. Какое-то время руководил местным колхозом, бригадирствовал, был заведующим фермой, вел бухгалтерский учет. Избирался депутатом по Новояцковскому избирательному округу. Усердие и трудовое рвение Петра Аврамовича государство оценило, наградив медалью «За доблестный труд». Он во всем служил примером односельчанам, родным и детям. Умер 26 июня 1982 года.

Его потомки чтут память о героическом защитнике Отечества, гордятся подвигами деда и с фотографией солдата Победы выходят на праздничный парад в числе других участников международного общественного движения «Бессмертный полк».

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