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Очевидец: льнозавод вывозит тресту на свалку
21.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Очевидец, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что с территории Слуцкого льнозавода на свалку в районе деревни Заболоть вывозится льнотреста.
Видео мужчина прислал в нашу
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Очевидец, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что с территории Слуцкого льнозавода на свалку в районе д. Заболоть вывозится льнотреста.
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