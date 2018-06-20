Что Вы знаете о Городной и гончарстве? Предлагаем тест, доступный каждому

Чуть больше месяца осталось до Международного пленэра гончаров в Городной. Предлагаем вспомнить (или узнать) некоторые даты, события и моменты, связанные с историей этой деревни и гончарного промысла в ней.



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Вопросы теста, даже если не удастся дать правильный ответ, помогут вам лучше узнать историю этой полесской деревушки. Поэтому смело отвечаем на вопросы и делимся результатами в комментариях.