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Что Вы знаете о Городной и гончарстве? Предлагаем тест, доступный каждому
21.06.2018 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Чуть больше месяца осталось до Международного пленэра гончаров в Городной. Предлагаем вспомнить (или узнать) некоторые даты, события и моменты, связанные с историей этой деревни и гончарного промысла в ней.
Вопросы теста, даже если не удастся дать правильный ответ, помогут вам лучше узнать историю этой полесской деревушки. Поэтому смело отвечаем на вопросы и делимся результатами в комментариях.
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Чуть больше месяца осталось до Международного пленэра гончаров в Городной. Предлагаем вспомнить (или узнать) некоторые даты, события и моменты, связанные с...
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