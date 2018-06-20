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Задержан подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion
В штате Флорида полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в убийстве рэпера XXXTentacion, сообщает американский портал TMZ.
22-летний Дедрик Д. Уильям был взят под стражу в округе Броуард. Сообщается, что ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей: хранение кокаина, незаконное хранение оружия, домашнее насилие, нападение с использованием огнестрельного оружия, угон автомобиля.
Напомним, 20-летнего Джасея Дуэйна Онфроя, выступавшего под псевдонимом XXXTentacion,
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В штате Флорида полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в убийстве рэпера XXXTentacion, сообщает американский портал TMZ.
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