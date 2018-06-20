Задержан подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

В штате Флорида полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в убийстве рэпера XXXTentacion, сообщает американский портал TMZ.

22-летний Дедрик Д. Уильям был взят под стражу в округе Броуард. Сообщается, что ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей: хранение кокаина, незаконное хранение оружия, домашнее насилие, нападение с использованием огнестрельного оружия, угон автомобиля.

Напомним, 20-летнего Джасея Дуэйна Онфроя, выступавшего под псевдонимом XXXTentacion, убили 18 июня. В него выстрелили несколько раз. От полученных травм рэпер скончался в больнице.