Стадион-легенда: в Минске вновь открывается арена «Динамо»

Новая жизнь легендарного стадиона: в Минске после реконструкции открывается арена «Динамо». На ней будут проводить футбольные матчи и соревнования по легкой атлетике. На торжественной церемонии побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Выразительная аркада – пожалуй, самая узнаваемая часть минского стадиона «Динамо». Его открыли еще в 1932-м, после войны реконструировали, а во время Олимпиады-80 тут проходили футбольные матчи. Реставраторы постарались максимально сохранить исторический облик стадиона, но при этом сделать его комфортным для спортсменов, болельщиков и прессы.

Теперь здесь 80 комментаторских кабин, самая современная звуковая и видеоаппаратура. А чтобы ни журналисты, ни болельщики не промокли во время дождя, арену укрыли куполом. Стадион, на котором предусмотрены секторы для прыжков, толкания ядра, метания копья, диска и молота, теперь может принимать легкоатлетические соревнования самого высокого уровня.

Внимание туристов наверняка привлечет чаша олимпийского огня, которую установили еще к Играм 1980 года. Ее из центральной части трибун перенесли за правые ворота и, как рассказывают строители, чтобы это сделать, привезли специальный огромный подъемный кран и для него полностью перекрывали соседние улицы, а это, между прочим, центр Минска.

Теперь в темное время суток стадион будет видно издалека, ведь изменилась и система освещения «Динамо». Установили новые осветительные мачты, а под навесы прикрепили дополнительные светодиодные приборы.

Оценить освещение и комфортность отреставрированной арены болельщики смогут в четверг: здесь пройдет матч сборной команд минского и брестского «Динамо» со сборной клубов чемпионата Беларуси. На новый газон выйдет звезда белорусского футбола Александр Глеб.

Стадион «Динамо» станет основной ареной главного международного спортивного события 2019 года – Вторых Европейских игр в Минске.