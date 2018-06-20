ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стадион-легенда: в Минске вновь открывается арена «Динамо»

21.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Новая жизнь легендарного стадиона: в Минске после реконструкции открывается арена «Динамо». На ней будут проводить футбольные матчи и соревнования по легкой атлетике. На торжественной церемонии побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Выразительная аркада – пожалуй, самая узнаваемая часть минского стадиона «Динамо». Его открыли еще в 1932-м, после войны реконструировали, а во время Олимпиады-80 тут проходили футбольные матчи. Реставраторы постарались максимально сохранить исторический облик стадиона, но при этом сделать его комфортным для спортсменов, болельщиков и прессы.

Теперь здесь 80 комментаторских кабин, самая современная звуковая и видеоаппаратура. А чтобы ни журналисты, ни болельщики не промокли во время дождя, арену укрыли куполом. Стадион, на котором предусмотрены секторы для прыжков, толкания ядра, метания копья, диска и молота, теперь может принимать легкоатлетические соревнования самого высокого уровня.

Стадионы ЧМ по футболу
Засняли с орбиты (ФОТО)

Внимание туристов наверняка привлечет чаша олимпийского огня, которую установили еще к Играм 1980 года. Ее из центральной части трибун перенесли за правые ворота и, как рассказывают строители, чтобы это сделать, привезли специальный огромный подъемный кран и для него полностью перекрывали соседние улицы, а это, между прочим, центр Минска

Теперь в темное время суток стадион будет видно издалека, ведь изменилась и система освещения «Динамо». Установили новые осветительные мачты, а под навесы прикрепили дополнительные светодиодные приборы.

Оценить освещение и комфортность отреставрированной арены болельщики смогут в четверг: здесь пройдет матч сборной команд минского и брестского «Динамо» со сборной клубов чемпионата Беларуси. На новый газон выйдет звезда белорусского футбола Александр Глеб.

Стадион «Динамо» станет основной ареной главного международного спортивного события 2019 года – Вторых Европейских игр в Минске.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стадион станет основной ареной главного международного спортивного события 2019 года – Вторых Европейских игр в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержан подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика