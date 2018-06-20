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Скандал в Полоцке: возбуждено 10 дел в отношении педагогов школы
Фото: из открытых источников
Кроме того, возбуждено еще 3 дела, расследование по которым сейчас завершено и уже передано прокурору для направления в суд. Сотрудников школы подозревают в мошенничестве и превышении служебных полномочий.
По результатам проверки, проведенной сотрудниками Государственного контроля, выяснилось, что в течение времени с 2015-го по 2017-й год глава учреждения образования, замдиректора и некоторые учителя занимались завышением себе педагогической нагрузки, чтобы увеличить размер заработной платы.
Злоумышленники как включали в процесс обучения учеников, не посещавших школу, так и вносили в журналы учебных занятий фиктивные факультативов. Таким образом они нанесли ущерб государству 24 000 рублей.
Расследование в отношении 43-летнего замдиректора и двух 50-летних учителей завершено.
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Светлана Сахарова сообщила о 7 уголовных делах, возбужденных в отношении педагогов и директора одной из школ Полоцка.
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