Скандал в Полоцке: возбуждено 10 дел в отношении педагогов школы

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Кроме того, возбуждено еще 3 дела, расследование по которым сейчас завершено и уже передано прокурору для направления в суд. Сотрудников школы подозревают в мошенничестве и превышении служебных полномочий.По результатам проверки, проведенной сотрудниками Государственного контроля, выяснилось, что в течение времени с 2015-го по 2017-й год глава учреждения образования, замдиректора и некоторые учителя занимались завышением себе педагогической нагрузки, чтобы увеличить размер заработной платы.Злоумышленники как включали в процесс обучения учеников, не посещавших школу, так и вносили в журналы учебных занятий фиктивные факультативов. Таким образом они нанесли ущерб государству 24 000 рублей.Расследование в отношении 43-летнего замдиректора и двух 50-летних учителей завершено.